Росія вдарила по Борисполю: пошкоджені будинки та підприємства, загинули люди

У Борисполі пошкоджена багатоповерхівка та підприємство.

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та автомобілі, відомо про чотирьох загиблих та понад 10 поранених. Про наслідки атаки повідомляє ДСНС та голова КОВА Тимур Ткаченко.

Основний удар прийшовся на місто Бориспіль. Так, рятувальники повідомили, що у місті пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Підрозділи ДСНС евакуювали 48 осіб та деблокували з-під завалів двох людей. Постраждали 8 осіб, серед них двоє дітей 2021 та 2010 років народження.

В іншій частині Борисполя атаковано об’єкт інфраструктури, загорівся вантажний автомобіль, пошкоджено будівлю підприємства. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще троє постраждали.

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Крім того, у Борисполі пошкоджено приміщення СТО. Загинула одна людина.

Водночас голова КОВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок ворожого удару по Борисполю загинули четверо людей, ще 13 людей отримали поранення.

Також зафіксовані пошкодження в Обухівському районі. Одна людина отримала поранення. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.

За даними ДСНС, у селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та два багатоквартирні житлові будинки. А у селі Гусачівка уламками пошкоджено 11 приватних житлових будинків, гаражне приміщення та легковий автомобіль.

Нічна атака РФ

Внаслідок удару по Києву відомо про 8 загиблих та 5 постраждалих, з них 3 дітей.

Зокрема, РФ завдала прямого удару по залізничному депо, загинули 7 осіб, з них шестеро залізничників, ще один перебуває у лікарні.

Також росіяни атакували дронами міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на українсько-румунському кордоні в Одеській області. Це призвело до зупинки роботи поромної переправи.

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