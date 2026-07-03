У Києві погіршилася якість повітря: у чому причина і як захиститися мешканцям

Одна із причин - пожежі, спричинені російською атакою в ніч на 2 липня.

У Києві в п’ятницю, 3 липня, спостерігається значне погіршення стану повітря. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

"Станом на 9:30 3 липня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу)", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

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Водночас через пожежі, спричинені російською атакою в ніч на 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері, а накопичилися у приземному шарі, що призвело до тимчасового погіршення якості повітря та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток.

У зв’язку з цим сказано, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Стан повітря у Києві

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня внаслідок масштабних лісових пожеж у Чорнобильській зоні у Києві фіксувалося забруднення повітря. Синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха відзначала, що в Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Через це в окремі періоди на території Києва та Київської області може спостерігатися погіршення якості атмосферного повітря внаслідок перенесення продуктів горіння.

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