У мерії зазначили, що місто не споживає воду з річки, а використовує її зі свердловин.

На центральному пляжі Чернігова у річці Десна потемніла вода, місцями фіксується масовий замор риби. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

"Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби", - розповів він.

Посадовець зазначив, що Чернігів не споживає воду з річок, а використовує її зі свердловин. Тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Відео дня

За його словами, зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

Ломако також додав, що відвідування пляжу було заборонено на минулому тижні. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Окрім того, посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

Забруднення Сейму та Десни – деталі

Наприкінці серпня стало відомо про забруднення річки Сейм, яка є притокою Десни.

Перший заступник міністра захисту довкілля України Олександр Краснолуцький повідомив, що забруднення Сейму відбулося на території РФ, проте невідомо, чи це було скоєно умисно, чи це результат якоїсь раптової аварії. Він пояснив, що органічні речовини, які потрапили у воду, поглинають кисень, внаслідок чого гинуть водні ресурси.

Для того, щоб наситити воду киснем, спеціалісти проводять штучну аерацію.

8 вересня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів поінформували, що загалом за весь час ліквідації надзвичайної події у річках Сейм та Десна зібрано близько 26 тонн загиблої риби.

У відомстві додали, що в річці Сейм відмічається стабілізація ситуації. Окрім того, швидкість переміщення забруднення сповільнилась в межах Чернігова. Основна маса забрудненої води дійшла до села Боромики Чернігівського району. Далі за течією стан поверхневих вод р. Десна задовільний, запевнили у міністерстві.

У Київській міській держадміністрації, реагуючи на повідомлення у соцмережах про те, що забруднення може найближчим часом досягти столиці, зазначили, що ситуація з якістю води у Києві є контрольованою. У разі її погіршення, будуть застосовані реагенти для знезараження.

Вас також можуть зацікавити новини: