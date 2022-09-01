Влада порадила киянам сьогодні обмежити перебування на вулиці.

У Києві у четвер, 1 вересня, відчувається запах диму через те, що у двох районах Київщини горять торф’яники.

Торф’яні пожежі трапилися у Вишгородському та Бучанському районах, повідомила Київська міська державна адміністрація в Telegram.

Влада закликала жителів Києва обмежити перебування на вулиці й позачиняти вікна у приміщеннях.

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"...У Київській області гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці... Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо, що у Вишгородському районі загорівся торф, й у Києві відчувався запах диму.

Пізніше у ДСНС повідомили, що у столиці та на Київщині спостерігалася імла, і це явище не є аномальним чи небезпечним.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький попереджав, що у Києві було зафіксовано перевищення рівня забруднення повітря. Чиновник стверджував, що через це "перейматися не потрібно".

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