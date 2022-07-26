Доступ в японські будинки мавпам істотно спрощують відкриті вікна і традиційні розсувні двері-ширми, через які легко проникнути всередину.

У невеликому японському місті Ямагуті на людей почали нападати макаки. І якщо спочатку нападам піддавалися діти і жінки, то тепер вони не бояться нападати на дорослих чоловіків.

Як повідомляє Бі-бі-сі, місцева поліція озброїлася пістолетами з транквілізаторами, щоб зупинити агресію диких тварин.

Від лап і зубів японських макак вже постраждали 42 людини, в тому числі діти і люди похилого віку. Напади почалися кілька тижнів тому, проте поліція досі не розуміє, чи є "злочини" справою однієї мавпи-людиноненависниці або в місті орудує ціла банда.

"Рідко можна побачити таку кількість нападів за короткий проміжок часу, - розповів представник міської влади. - Спочатку нападам піддавалися тільки діти і жінки. Але останнім часом жертвами стають також літні люди і дорослі чоловіки".

Травми, отримані людьми, були різними: від подряпин до укусів ніг, рук, шиї і живота.

Однією з постраждалих стала чотирирічна дівчинка, яку подряпала мавпа, що проникнула в квартиру. Інший випадок - батько дивом встиг захистити своє немовля, увірвавшись в кімнату в той момент, коли над дитям, яке кричало, схилилася макака.

Доступ в японські будинки мавпам істотно спрощують відкриті вікна і традиційні розсувні двері-ширми, через які легко проникнути всередину.

Спроби відловити тварин за допомогою пасток закінчилися невдачею, а поліцейські патрулі, що вийшли охороняти вулиці після перших нападів, поки не змогли зловити макак.

Чисельність японських макак, які колись були зникаючим видом, останнім часом зросла, в тому числі завдяки тому, що вони були під охороною. Зараз вони внесені до списку Міжнародного союзу охорони природи як види, що викликають найменше занепокоєння з точки зору вимирання.

Що таке японські макаки

Японські макаки - порівняно невеликі тварини. Зріст самців становить 80-95 см, в середньому вони важать близько 13 кг, а самки - нижчі ростом і важать в півтора рази менше. Вони найпівнічніші мавпи в світі, і їх ареал природного проживання обмежується японськими островами.

Вчені вважають, що конфлікти між людьми і макаками були спровоковані як збільшенням поголів'я макак, так і занадто тісним сусідством з людьми.

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