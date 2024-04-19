Міістян просять бути обережними навіть попри те, що гадюкам зараз не до людей.

У Києві спостерігається підвищена активність змій. Але все відбувається в межах сезонної норми. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Фахівці запевняють, що нинішня активність гадюк в столиці пояснюється потеплінням та початком сезону спарювання у плазунів. Жодних аномальних сплесків чисельності змій на території Києва чи загалом України наразі не фіксується.

Разом з тим науковці закликають громадян бути обережними зі зміями. Гадюки є отруйними і несуть певну загрозу, тому не варто їх чіпати.

Зазначається, що в Україні щороку фіксується від 100 до 200 інцидентів із укусами гадюк. Проте смертельні випадки стаються вкрай рідко.

Інші новини про весняну активність тварин

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині з’явилося дуже багато зайців. Усе через заборону на полювання, яку запровадили через війну.

Також ми розповідали, що на Тузлівських лиманах помітили рідкісних гостів – блискучих ібісів. Як кажуть фахівці, колись ці птахи гніздилися на Одещині у великій кількості, але через те, що люди зруйнували звичну для них екосистему, тепер ібіси гніздяться в інших районах Причорномор’я.

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