Звідки в районі Чорнобиля взялося стадо здичавілих корів: дослідники дали відповідь

Тварини сформували антихижацьку поведінку, що дозволяє захищати дорослих особин і телят.

Стадо здичавілих корів, про яке відомо багато цікавих історій, з’явилося у зоні відчуження після смерті власників, які після катастрофи на ЧАЕС повернулися до свого житла, що знаходилось, зокрема у селі Луб’янка. Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

За словами дослідників, корови залишилися від родини самоселів, які повернулися додому після Чорнобильської катастрофи та утримували свійських тварин. Зокрема, корів тримали у селі Луб’янка, де найбільше стадо налічувало 7 голів. У 2016 році, після смерті господарів, тварини залишилися без догляду та почали жити на волі.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чисельність стада, яке трималося однією групою, була стабільною - в межах 18-20 особин. Наразі у стаді 12 особин: три бики, троє телят і шість корів. Зменшення чисельності за останні роки пов’язане з кількома факторами: природною смертністю та, можливо, нападами хижаків.

Водночас фахівці звертають увагу на той факт, що корови перебувають у напівздичавілому стані та добре адаптувалися до природних умов. Сформували стадну організацію й антихижацьку поведінку, що дозволяє захищати дорослих особин і телят. Ключову роль відіграє домінантний бугай, який забезпечує згуртованість стада та реагує на загрози.

"Взаємодія з хижаками трапляється рідко, і згуртовані стада зазвичай не стають об’єктом нападів. У корів поступово відбуваються зміни й зовнішнього вигляду: зменшується частка світлого забарвлення, народжуються менші телята та спостерігаються зміни у самок", - констатують в установі.

Наразі дози опромінення не викликають у тварин явних фізіологічних дефектів.

Основою їхнього раціону є зелені трави, які становлять головне джерело енергії та поживних речовин. Саме вони дозволяють тваринам відновлювати сили після зими, швидко набирати масу та накопичувати жирові запаси перед холодним періодом. Додатково, у менш сприятливі сезони, в раціон можуть входити дикорослі рослини та гілки чагарників.

"Здичавілі корови переживають зиму без постійної допомоги людини, використовуючи жирові запаси. Для укриття від холоду й хижаків вони займають покинуті будівлі. У безсніжний період живляться сухою рослинністю, а за глибокого снігу - гілками чагарників і дерев. Популяція здатна виживати без регулярної підгодівлі людиною", - йдеться у повідомленні.

Цих корів ніхто не доїть, і потреби в цьому немає. Адже після переходу до напівдикого способу життя вони втратили господарське значення як молочна худоба, тому їхня молочна продуктивність значно знизилася порівняно з домашніми породами. Уся наявна кількість молока повністю споживається телятами.

Як зазначається, в цілому стадо мирно співіснує з усіма видами копитних заповідника. Вони здатні споживати найбільш грубу, малопривабливу для інших травоїдних рослинність. Харчуються корови переважно "косильним" способом - з’їдають траву доволі рівномірно, не вибірково. Водночас вони не здатні вигризати рослинність до самої землі, як, наприклад, коні, оскільки не мають верхніх різців.

Також дослідники пояснили, чи можна підселити в стадо декілька биків.

"Підселення є доцільним з огляду на ризики інбридингу, нечисленність популяції та її вразливість до хижаків. У таких умовах бажана перетримка тварин і поступова адаптація, зокрема через вольєрне утримання та практику "припасування". Однак в умовах сьогодення та чинного законодавства реалізація таких заходів є практично неможливою, що суттєво обмежує можливості управління популяцією та підвищує значення природних механізмів регуляції", - розповіли науковці.

Приручати здичавілих корів недоцільно. Навпаки, для відновлення природних луків у заповіднику важливу роль відіграє випас великих копитних. Дикі корови вже стали своєрідною візитівкою заповідника.

Це яскравий приклад харизматичного виду, який доцільно використовувати не лише для підтримання природних ландшафтів чи як об’єкт наукових досліджень, але й як символ території - навіть із певним сакральним значенням, наголошують фахівці.

Що ще відомо про цих корів у Чорнобилі

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає стадо здичавілих корів. Нещодавно на його ватажка - чорно-рябого бика Рябка - напав великий хижак, ймовірно, ведмідь.

Фахівці зафіксували поранену тварину під час експедиційної поїздки дослідників Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, що знаходиться в південно-західній частині зони відчуження. Можливо, бик отримав поранення, захищаючи інших корів.

