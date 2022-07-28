Всього Україна повинна була поставити 240 тисяч тонн зерна.

Влада Єгипту розірвали контракт з Україною на постачання зерна. Каїр забронював всього 240 тисяч тонн української пшениці.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зерно повинні були поставити в лютому і березні, але його не відвантажили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. При цьому куплена Єгиптом пшениця не змогла покинути українські порти - один суховантаж застряг в порту, а чотири інших ще необхідно завантажити.

Повідомляється, що Генеральне управління Єгипту з постачання товарів зняло з торгових компаній Nibulon і Inerco зобов'язання попри те, що в контрактах немає пункту про форс-мажор.

Варто зазначити, що Єгипет є найбільшим у світі імпортером пшениці. Країна залежала від постачання українського зерна. З 24 лютого влада намагається диверсифікувати постачання пшениці, купивши в липні більше мільйона тонн через тендери та прямі закупівлі.

При цьому в США читають, що Москва навмисно перешкоджає експорту зерна з українських портів в Чорному морі до "тих, хто найбільше страждає найгострішою нестачею продовольчої безпеки". При цьому Кремль через своїх пропагандистів поширюватиме фейки про те, що санкції нібито стосуються продажу продуктів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав Єгипет, де заявив, що Росія розраховує, що ООН сприятиме скасування антиросійських санкцій. Він знову намагався нав'язати наратив, що в продовольчій кризі винен захід, а не війна в Україні, яку розв'язала Росія.

У свою чергу в британській розвідці зазначили, що міністр закордонних справ Росії Лавров здійснює поїздку до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. У Лондоні вважають, що Росія "спробує використати візити, щоб звинуватити захід у провокуванні міжнародної продовольчої кризи і заручитися підтримкою африканських держав", які зберігають нейтралітет щодо вторгнення російських військ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: