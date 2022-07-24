Лавров зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.

Після п'яти місяців повномасштабного вторгнення в Україну Росія розраховує, що ООН сприятиме скасуванню антиросійських санкцій.

Агресор розраховує, що санкції будуть скасовані в рамках продуктової угоди. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Він зазначив, що Москва "не просить про зняття санкцій, але по темі продовольства Захід має усунути проблеми, створені ним же".

"Після підписання домовленостей в Стамбулі з ініціативи генсека ООН, він зголосився домагатися зняття цих нелегітимних обмежень. Будемо розраховувати, що у нього це вийде", - сказав Лавров за підсумками переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі.

Разом з тим, Лавров зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.

"У нас немає будь-яких упереджень про те, щоб відновити переговори з більш широкого кола питань, але це залежить не від нас. Українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю радників постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію", - заявив Лавров

Лавров також зазначив, що Росія готова надати Єгипту тест-системи для виявлення віспи мавп. Крім того, за словами Лаврова, країна-агресор розглядає можливість поставок Єгипту вакцини "Супутник Лайт" в рамках гуманітарного проекту.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися за схваленим сторонами маршрутом без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправку зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало відправки зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

У МЗС відразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

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