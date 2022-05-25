В результаті значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без можливості експортуватися.

Морська блокада українських портів, яку РФ проводить з початку війни, вже призвела до глобального зростання цін на зерно і продовжить чинити тиск на них.

Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки, що публікується Міноборони Британії.

В огляді вказується, що з початку війни значна активність торгового судноплавства з Одеси і в Одесу була відсутня, а подальша морська блокада Росії українських чорноморських портів завадила комерційному судноплавству здійснювати операції в цьому регіоні.

Механізми сухопутного експорту України з високою ймовірністю навряд чи замінять дефіцит судноплавних потужностей, викликаний російською блокадою, наголошується в огляді. В результаті значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без можливості експортуватися.

"Бойові дії вже створили непрямий тиск на глобальні ціни на зерно. У той час як загроза морської блокади Росії буде продовжувати перешкоджати доступу комерційного судноплавства до українських портів, дефіцит пропозиції, що виникає в результаті, призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів", - заявили в британській розвідці.

Між тим, країни Групи семи обговорюють, як можна розблокувати експорт зерна з України, а Євросоюз вже запропонував план підтримки експорту української сільськогосподарської продукції.

В уряді Німеччини заявили, що працюють над створенням "зернового залізничного мосту" з України.

У свою чергу, Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

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