За словами міністра, багато країн наразі все ще споживають те, що закупили раніше, ті резерви, які сформовані.

Світ відчує продовольчу кризу внаслідок війни в Україні вже в липні.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Ми не вивезли ще 5 мільйонів тонн пшениці, які планували вивезти. Точно планували вивезти, як мінімум, 10-15 мільйонів тонн пшениці цього урожаю. Ми не зможемо засіяти в тому об’ємі, в якому ми хотіли на наступний рік. Це відчують усі ринки. Я думаю, що світ почне гостро це відчувати десь в середині липня", - наголосив міністр АПК.

За його словами, багато країн Північної Африки, арабських країн, країн Південно-східної Азії все ще споживають те, що закупили раніше, ті резерви, які сформовані.

"Рівно через два місяці, вони приїдуть до країн чорноморського басейну, в першу чергу до нас, і побачать що зерна немає і альтернативи у світі особливої не буде. Тому що це як з нафтою - неможливо різко, за місяць, наростити об'єм", - підкреслив Сольський.

Він зазначив, що саме у липні багато країн зрозуміють, що не дивлячись на те, наскільки далеко вони знаходяться від України, від лінії фронту з Росією, вони все одно платять за цю війну.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі і може настати голод у багатьох країнах.

За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, Україна щодня втрачає по 170 млн доларів через заблоковані російськими військами порти, а експортні можливості держави з початку війни впали більш ніж на половину.

Через війну проти України світові ціни на пшеницю та кукурудзу зросли більш ніж на 20%, що призвело до підвищення цін на інші базові харчові продукти в усіх країнах, в тому числі розвинених.

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