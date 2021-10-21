Ті, хто своїм коштом встановили зрошувальні системи, зможуть отримати до 25% компенсації їх вартості.

Аграрії, що використовують зрошувані землі для виробництва сільськогосподарської продукції, отримають державну підтримку.

Як повідомляє Міністерство агрополітики та продовольства, відповідна постанова №1070, яка передбачає порядок надання таких дотацій, опублікована на Урядовому порталі.

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За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, Україна має разом з іншими державами реагувати на світові зміни клімату, адже йдеться насамперед про продовольчу безпеку.

"Ці речі взаємопов'язані, якщо ми створюємо належні умови виробникам сільськогосподарської продукції, модернізуємо зрошувальні системи, але разом з тим і зміцнюємо свої позиції в продовольчій безпеці, а ще – оптимізуємо використання водних ресурсів та електроенергії, що в сьогоднішніх реаліях теж дуже важливо. Вода - це цінність, яку нам вже потрібно починати економити", - підкреслив Лещенко.

Бюджетні кошти аграріям перераховуватимуться у вигляді дотації на безповоротній основі в розмірі до 25% вартості витрат (без урахування податку на додану вартість) на зрошувальні системи, введені в експлуатацію з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року. Кошти спрямовуватимуться на реконструкцію наявних або будівництво нових зрошувальних систем.

Йдеться про матеріали, дощувальну техніку, канали, трубопроводи тощо.

Однак, якщо вартість обладнання, матеріалів, роботи з будівництва та встановлення систем крапельного зрошення була частково компенсована за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, підтримка у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам не надаватиметься.

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Автор: Ганна Нагорна