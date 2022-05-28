У великих мережевих супермаркетах України залишається запас солі в декілька тисяч тонн.

Держпідприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледар на Донеччині, в квітні зупинило виробництво солі через обстріли з боку російських військ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Проте у великих мережевих супермаркетах України залишається запас солі в декілька тисяч тонн.

"Через великий попит та "можливість заробити" в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін", — йдеться також у повідомленні.

В РНБО такж спростували інформацію про те, що всю сіль викупили виробники ковбас та заводи з консервації. Там наголосили, що виробники ковбас та копченостей використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону.

Як писав УНІАН, війна повністю зупинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Серед населення починається паніка, але магазини та виробники харчів підготувалися до потенційної кризи. В Україні шукають альтернативи продукції з "Артемсолі".

Так, в Одеській області пропонують почати розробку інших родовищ.

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