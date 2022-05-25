Шеф-кухар пояснив, що сіль - це такий же консервант, як і цукор або оцет.

На тлі новин про дефіцит солі в Україні відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим можна замінити цю смакову добавку.

Своїми порадами з українцями він поділився в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, перше, що потрібно зробити, - переглянути свій раціон та споживати менше солі. Для цього потрібно поступово привчати свій організм.

Клопотенко пояснив, що сіль - це такий же консервант, як і цукор або оцет. Тож господині можуть сильно не перейматися - можна буде консервувати овочі без солі - із цукром та оцтом.

"З точки зору здоров'я нам точно не треба шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використовувати. Найпростіше рішення – це привчити свій організм до споживання меншої кількості солі", — каже шеф-кухар.

До речі, раніше розроблене спільно з Клопотенком нове шкільне меню критикували за недосіл.

Нагадаємо, підприємство "Артемсіль", яке тимчасово припинило роботу через обстріли росіян у Донецькій області, забезпечувало понад 90% потреб українського населення у цій продукції. Наразі на полицях магазинів українських міст відчувається уже дефіцит солі. А там, де вона є, ціни на неї захмарні.

Українців заспокоюють та кажуть, що постачатимуть сіль з-за кордону у разі нестачі. Звісно, імпортна сіль буде дорожчою.

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