Раніше повідомлялося, що дефіциту солі в Україні не буде, тому що у нас є власні родовища та можливість завезти сіль з-за кордону.

Зупинка через бойові дії підприємства-монополіста "Артемсолі" призвела до дефіциту солі в Україні. В Одеській області пропонують почати розробку інших родовищ.

Про це повідомляє видання "Думская".

Родовище розташоване на півдні Одеської області, між озерами Катлабух і Китай, і вважається практично невичерпним - його запаси оцінюються в 4 млрд тонн. Цього Україні вистачить на пару тисячоліть.

Професор кафедри загальної геології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Володимир Кадурін впевнений, що зараз треба розробляти саме Ізмаїльське родовище.

"Воно цілком може замінити Артемівське і Слов'янське. Якщо ситуація в районі Соледара буде тривалий час залишатися такою ж, то треба розробляти Ізмаїльське. Але видобуток буде пов'язаний з труднощами - глибина залягання кам'яної солі там більше ста метрів, доведеться рити глибокі шахти, але це відома практика", - пояснив вчений.

Крім того, дефіцит солі в окремо взятій Одесі можна покрити, відновивши видобуток на Куяльницькому лимані, припинену в 1931 році.

"Метод дуже простий. Там є лагуна, створена ще в XVII столітті, туди запускається ропа - солона вода Куяльника. Лагуна перекривається, і через деякий час сонце випарує воду. Правда, таким чином сіль можна отримувати тільки в літній період", - пояснив Кадурін.

Раніше повідомлялося, що дефіциту солі в Україні не буде, тому що у нас є власні родовища та можливість завезти сіль з-за кордону.

Війна повністю зупинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Серед населення починається паніка, але магазини та виробники харчів підготувалися до потенційної кризи.

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