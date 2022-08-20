Наразі ціна на ріпчасту скочила на 10-15%.

В Україні наприкінці літа 2022 на 10-15% зросли ціни на цибулю.

Як пише GSMinfo, все це реакція ринку на окупацію Херсонщини та затяжні дощі, які тривали останні дні, через що цибуля дуже погано росла і її не могли збирати.

Продавці кажуть, що дешевше цього року навряд чи вже буде, а от дорожче — запросто.

Через зростання цін на цибулю, люди створили значний ажіотаж, тому вона здорожчала ще.

Зараз в Україні подекуди можна знайти цибулю по 25-26 грн/кг, але вже буквально через кілька днів цінники показуватимуть не менше 33 грн.

Як писав УНІАН, в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно нині робити запаси їжі. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що у серпні та вересні дійсно можна запастися деякими товарами на зиму.

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