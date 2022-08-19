Вартість ріпчастої цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Зараз ріпчаста цибуля надходить у продаж за оптовими цінами 24-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"На даний момент на ринку спостерігається скорочення пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують реалізацію цибулі ранніх і середніх сортів, тоді як більш пізній лук масово почне надходити в продаж в середньому через 2 тижні. При цьому попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що і дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію в бік підвищення", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили аналітики, на сьогоднішній день вартість ріпчастої цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року. Настільки істотну цінову різницю експерти проекту пояснюють скороченням виробничих площ під даною культурою і різким зниженням врожаю цибулі.

За словами самих виробників, в поточному сезоні у них виникають не тільки проблеми з врожайністю, але також і з якістю ріпчастої цибулі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні в річному вираженні, порівняно з липнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на овочі зросли майже на 102%.

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