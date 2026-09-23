Пшениця подорожчала вже на 40% на тлі чорноморської блокади, - Reuters

Запаси дешевого зерна стрімко вичерпуються.

Світові ціни на пшеницю активно зростають на тлі війни Росії проти України та блокади експорту зерна з портів Чорного моря. Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 40% порівняно з червневими мінімумами, сягнувши найвищого рівня за три з половиною роки, пише Reuters.

Провідні імпортери пшениці в Азії, на Близькому Сході та в Африці стикаються з труднощами у забезпеченні поставок, що загрожує новою хвилею продовольчої інфляції для найбільш вразливих споживачів у світі.

Більшість світових імпортерів протягом останніх кількох місяців утримувалися від пошуку альтернативних джерел постачання, сподіваючись на зернову угоду. Однак запаси на місцях поступово вичерпуються, особливо в країнах Азії.

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Конкуренція за вантажі, ймовірно, посилиться до кінця року, коли розпочнеться збір урожаю в Південній півкулі. Тим часом, ціни продовжуватимуть зростати.

Обмеження експорту пшениці: які країни постраждали найбільше

За оцінками компанії Kpler, експорт російської пшениці у вересні має скоротитися приблизно до 1 млн тонн (порівняно з 5 млн тонн торік), тоді як Україна цього місяця відвантажить близько 1 млн тонн, що становить половину обсягів вересня минулого року. У найближчій перспективі цей дефіцит найбільше вдарить по Азії, оскільки пшениця прямує передусім до покупців на Близькому Сході та в Африці.

Так, Індонезія – другий за величиною світовий імпортер – цього місяця отримала з Чорноморського регіону лише близько 60 000 тонн зерна, тоді як у вересні минулого року цей показник становив пів мільйона тонн.

Південно-Східна Азія звертається до Аргентини та Австралії, щоб замінити поставки з Чорного моря. Ціни на пшеницю в жовтні підскочили на 25% порівняно з періодом до кризи в Чорному морі.

Багато імпортерів знизили обсяги закупок, намагаючись перечекати кризу. Наприклад, борошномельні підприємства в Єгипті, який є найбільшим світовим імпортером, здебільшого працюють на 30% потужності.

Очікується, що ціни залишатимуться високими, доки постачання з Чорного моря будуть обмежені. В разі відновлення судноплавства в Чорному морі пшениця може здешевшати до 20% – на 50-60 доларів за тонну.

Блокада українського експорту – головні новини

За перші 20 днів вересня обсяг аграрного експорту України становив 44% від потенційного рівня, тоді як у серпні даний показник склав 30%, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За песимістичного сценарію Україна може недорахуватися до 10 млрд доларів експортної виручки, каже він.

З 22 липня триває фактична блокада українських чорноморських портів. Альтернативні шляхи здатні забезпечити не більше половини від морського експорту аграрної продукції. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що з новим врожаєм в Україні накопичується величезна кількість збіжжя, яке ніде зберігати, і воно стрімко знецінюється.

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