Ціни на пшеницю злетіли до максимуму за 3 роки через загрозу ескалації війни, - Bloomberg

Росія готується посилити атаки на Україну, зокрема на об'єкти інфраструктури.

Вартість пшениці зросла до трирічного максимуму на тлі побоювань, що війна між Росією та Україною може загостритися й ще сильніше порушити постачання з одного з найважливіших "хлібних кошиків" світу, пише Bloomberg.

Зазначається, що ф’ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на пшеницю в Чикаго зросли до 2,6%, оновивши максимум із липня 2023 року, після стрибка на 6,4% попередньої торгової сесії. Цього місяця ціни зросли на 19% через збої в Чорноморському регіоні. Ціни на кукурудзу дещо знизилися після зростання на 2,5% у середу, 26 серпня.

Через війну Росії проти України пошкоджено порти та зернові термінали, що суттєво обмежило обсяги постачання з одного з провідних експортних регіонів. За словами співрозмовників Bloomberg, наближених до Кремля, Росія готується посилити атаки на Україну, зокрема на об'єкти інфраструктури, дійшовши висновку, що перемовини щодо мирної угоди зайшли у глухий кут.

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Зростання цін на пшеницю свідчить про різку зміну на світовому ринку зерна, де раніше значні обсяги пропозиції утримували ціни на низькому рівні. На Росію та Україну припадає понад чверть світового експорту пшениці, а також значні обсяги ячменю, кукурудзи та соняшникової олії, що підвищує ризик нового сплеску продовольчої інфляції для споживачів, які й так стикаються зі зростанням витрат на енергоносії та транспорт через війну на Близькому Сході.

За словами генерального менеджера Advantage Grain Кріса Ніколау, ринок дуже стурбований логістичними обмеженнями у разі ескалації.

"Якщо ми не досягнемо врегулювання ситуації в Чорному морі та не забезпечимо поліпшення доступу до морських перевезень без загрози для їхньої безпеки, зростання цін триватиме", - зазначив Ніколау.

За даними Міністерства аграрної політики України, обсяги аграрного експорту країни цього сезону вже можуть скоротитися більш ніж наполовину порівняно з попередніми прогнозами. Тим часом, очікується, що постачання пшениці з Росії в серпні зменшаться більш ніж на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Наслідки виходять далеко за межі ф'ючерсного ринку. Росія та Україна - ключові постачальники зерна для Близького Сходу, Африки та Азії, де багато споживачів у цей період року традиційно покладаються на дешевше зерно з регіону. Тепер імпортери змушені шукати дорожчі альтернативи в більш віддалених регіонах, зокрема в Австралії та Аргентині, що збільшить витрати та підштовхне ціни вгору.

"Росія та Україна зазвичай є постачальниками з низькою собівартістю, але тепер, коли значна частка їхніх поставок недоступна, споживачі опинилися у складнішому становищі", - зазначив Ніколау.

Вплив війни на ринок зерна - останні новини

19 серпня стало відомо, що війна РФ в Україні увійшла в нову фазу ескалації з небезпечними побічними ефектами далеко за межами Європи. Одним із найактуальніших ризиків є глобальна криза поставок зерна внаслідок нової хвилі російських та українських атак на сільськогосподарський експорт один одного.

Раніше повідомлялося, що українські дрони практично повністю паралізували експорт російського зерна. Протягом тижня через українські удари зупинилися всі три зернові термінали порту Новоросійська на Чорному морі. Через них Москва загалом відправляла на експорт близько 25 млн тонн зерна щороку.

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