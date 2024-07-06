Зазначається, що на ринок уже надходять перші українські баштанні.

Ціни на лохину в Україні продовжують падати. Ягоду вже продають по 120-130 гривень за кілограм.

За даними моніторингу AgroTimes, червона смородина коштує 120 грн/кг, ожина - 140 грн/кг, а чорну смородину пропонують по 70 грн/кг.

При цьому черешня коштує 90 грн/кг, абрикоси - 35-60 грн/кг, а персик - 38-50 грн/кг.

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На ринку широко представлені й перші українські баштанні культури - кавуни з Миколаєва, Одеської області та Закарпаття пропонують по 23-25 грн/кг, а дині - 50-60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

На ринок надійшли перші українські кавуни. Відпускні ціни на перші партії в середньому на 11% вищі, ніж на початку сезону минулого року. Фермери встановили ціни на рівні 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

При цьому ціни на огірки в Україні стрімко падають. Різке зниження вартості - результат масового надходження овоча з відкритого ґрунту. Фермери продають огірок за ціною 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), що в середньому на 58% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Своєю чергою керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович повідомила, що завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж торік, що дало гарний врожай і відчутно нижчі ціни.

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