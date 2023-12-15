Учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

Українські виробники наразі продають моркву по 10-14 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, до чергового подорожчання цієї продукції призвів підвищений попит на неї з боку великих оптових компаній і роздрібних мереж напередодні новорічних свят, а також завершення реалізації даного коренеплоду з необладнаних сховищ.

До того ж, як зазначається, більшість господарств призупинили продажі цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція на ринку дещо обмежена.

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За розрахунками експертів, наразі морква в Україні все ж надходить у продаж у середньому на 31% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін.

Вартість овочів в Україні

В перший день грудня повідомлялось, що знов підскочили ціни на картоплю – на 20% за тиждень, а через 7 днів вона здорожчала ще на 17%.

В Україні з початку збирання пізніх сортів цибулі в серпні ціни на цю продукцію на ринку вже зросли на 40%. За даними експертів, середня оптова ціна на цю продукцію вже сягнула 14 грн/кг.

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