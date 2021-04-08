У числі тих продуктових категорій, ціни на які впали в порівнянні з лютим, зернові і цукор.

Ціни на продовольство в світі ростуть десять місяців поспіль і вже досягли найвищого рівня з липня 2014 року.

Читайте такожЯкий урожай і ціни на продукти принесе нам 2021 рікТакі дані наводяться в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Ціновий індекс ФАО, який відображає щомісячні зміни в цінах на найбільш поширені в світі продовольчі товари, в березні виріс до 118,5 пункту, що на 2,1% вище, ніж у лютому.

Найзначніше, за даними ФАО, подорожчала рослинна олія. У березні її ціновий індекс виріс на 8% в порівнянні з березнем і досяг найвищої позначки з червня 2011 року. Експерти пояснюють зростання очікуваннями високого і стійкого попиту з боку виробників біодизельного палива. Трохи менше, але теж значно, зросли в порівнянні з лютим ціни на молочну — 3,9% — і м'ясну — 2,3% — продукцію, що пояснюється зростанням попиту напередодні Великодніх свят.

У числі тих продуктових категорій, ціни на які впали в порівнянні з лютим, зернові і цукор. Ціновий індекс зернових впав на 1,8%, хоча при цьому залишається на 26,5% вищим, ніж був у березні 2020 року. Найбільше знизилися ціни на пшеницю, що пояснюється її високими запасами в світі і очікуванням хорошого врожаю в поточному році. Ціни на цукор впали на 4%, але залишаються на 30% вищими торішніх, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла