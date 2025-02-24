Ціни на фрукти знову змінилися різнопланово.

Ціни в Україні минулого тижня змінилися різнопланово. Низька торговельна активність на тлі зростання пропозиції призвела до зниження цін на капусту.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що нижня цінова межа на цей популярний овоч знизилася з 35 до 32 гривень за кілограм.

Водночас почали дорожчати буряк - з 14-16 до 16-17 грн/кг і морква - з 25-28 до 28-30 грн/кг. Огірки також підскочили в ціні - з 95-140 до 100-145 грн/кг, а болгарський перець подешевшав - нижня цінова межа впала зі 135 до 130 гривень за кілограм.

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Що стосується зелені, то ціни стабільні майже на всі позиції. Змінилася ціни лише на салат, який подешевшав зі 150-220 до 180-200 грн/кг.

Ціни у фруктовому сегменті знову змінилися різноспрямовано. Ціна на апельсин і лимон зросли. Нижня цінова межа на ці цитрусові підскочила з 60 до 65 гривень. При цьому банан подешевшав - верхня цінова межа знизилася з 68 до 64 гривень.

Хурма продавалася дорожче, ніж попереднього тижня. Ціни піднялися з 60-190 до 95-210 гривень за кілограм. Водночас гранат продавався дешевше - з 110-120 до 95-115 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта на весну 2025 року

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.

За його словами, заморожування соціальних стандартів збільшить попит на дешеві продукти.

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