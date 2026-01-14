Картопля різко здорожчала після Нового року, а цибуля дешевшає: які ціни на ринку зараз

Зросла також вартість інших овочів борщового набору.

Після Нового року ринкові ціни на картоплю в Україні виросли майже на третину – з 10 до 13 гривень за кілограм. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринку".

Водночас ріпчаста цибуля подешевшала на 2 гривні – з 8 до 6 грн/кг. Решта ж овочів борщового набору подорожчала так само, як і картопля.

Так, морква та буряк додали одну гривню до своєї вартості – обидва коренеплоди здорожчали з 8 до 9 грн/кг. Білокачанна капуста теж подорожчала на гривню – з 9 до 10 грн/кг.

Зросла також вартість імпортних помідорів та огірків. Рожеві томати зараз коштують 165 грн/кг проти 155 грн/кг в минулому році. Огірок продають по 135 грн/кг, а не по 130 грн/кг, як у грудні.

Приємніше для українців себе поводили ціни на закордонні баклажани та болгарський перець. Синенькі здешевшали одразу на 50 гривень – до 200 грн/кг. Перець втратив лише 10 гривень і коштує зараз 180 грн/кг.

У фруктовому сегменті мандарини досягли свого цінового піку на Новий рік, і відкотилися в ціні. Зараз ними торгують по 75 грн/кг проти 90 грн/кг на свято. Апельсини втратили 5 гривень – їхня ціна опустилася до 90 грн/кг. Лимони, навпаки, подорожчали зі 100 до 115 грн/кг.

Вартість помідорів перед Новим роком зросла приблизно на 20% через святковий попит на популярний салатний інгредієнт. Проте поки що ціни на томати не почали рухатися в протилежний бік, незважаючи на прогнозоване зниження попиту.

У минулому році вартість овочів борщового набору різко знизилася через перевиробництво – мінімум на 50%. Так, гуртові ціни на білокачанну капусту опустилися на цілих 82%. Зараз через брак пропозиції цей овоч почав дорожчати.

