Овочі в Україні суттєво здорожчали після Нового року: які ціни зараз

Найбільше піднялися в ціні перець, капуста та ріпчаста цибуля.

Гуртові ціни на овочі в Україні здебільшого зростали в новому році відносно грудневих показників, як свідчить статистика проекту EastFruit.

Так, кілограм солодкого перцю додав від 40 до 70 гривень – зараз він коштує в межах 140-190 гривень, тоді як попередні межі продажів становили 100-120 гривень. Аналогічно здорожчав і гострий перець – із 70-180 до 100-200 грн/кг.

Піднялася нижня стеля цін на помідор. Тоді як у грудні кілограм цього овочу продавали по 70-100 грн/кг, то тепер ним торгують по 80-100 грн/кг. Водночас огірок дещо здешевшав – зі 130-150 до 125-140 грн/кг.

Відчутно в відсотковому вимірі додала в ціні ріпчаста цибуля – з 4-9 до 7-9 грн/кг. Білокачанна капуста також здорожчала – з 6-10 до 8-10 грн/кг.

Так само зросла вартість решти видів капусти: брокколі – з 70-90 до 110-170 грн/кг, цвітної – з 25-35 до 35-45 грн/кг, пекінської – з 16-20 до 20-25 грн/кг. Єдиним виключенням стала синя капуста, яку тепер продають по 20-25 грн/кг проти 20-30 грн/кг у грудні.

На решту інгредієнтів борщового набору – буряк, моркву та картоплю – ціни лишились сталими. Кілограм картоплі коштує зараз в межах 9-12 гривень, як і до Нового року.

В сегменті фруктів у січні більш приємні ціни на яблуко та грушу. Яблуко здешевшало з 20-40 до 17-35 грн/кг, а груша – з 25-65 до 25-55 грн/кг. За той же час здорожчали виноград – з 60-80 до 70-130 грн/кг та мандарини – з 65-100 до 75-185 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

Примітно, що помідори перед Новим роком подорожчали майже на 20% і з цього часу їхня вартість тримається на доволі високому рівні. Овоч є розповсюдженим інгредієнтом в салатах і користувався попитом на свята. Проте у січні виробники не поспішають опускати ціни на томати.

А от білокачанна капуста сильно здешевшала за минулий рік, втративши 82% своєї вартості. Зараз ціни на цей овоч почали зростати через недостатню пропозицію. Так, на ринку майже не залишилося капусти середньої та низької якості.

