Популярний овоч в Україні раптово почав дорожчати: скільки тепер коштує кілограм

Ціни на білокачанну капусту вже в середньому на 82% нижчі, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на капусту на поточному тижні почали підвищуватися. Виробники розпродали більшу частину запасів овочу ще в грудні 2025 року, а фермери притримують якісну продукцію, що залишилася.

Аналітики проекту EastFruit відзначили, що на ринку майже не залишилося капусти середньої та низької якості.

Таким чином, відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 3-10 грн/кг (0,07-0,23 дол/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 82% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключається ймовірність подальшого подорожчання овочу. Крім того, варто очікувати прискорення темпів зростання цін у міру скорочення запасів овочів.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 8,80 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту можна купити по 8,79 грн/кг.

Водночас в Сільпо ціни стартують від 14 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Наприкінці грудня 2025 року аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що українські виробники знижують ціни на молоко.

У свою чергу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що овочі можуть подорожчати після новорічних свят на 5-7%, а ціни на м'ясо, навпаки, знизяться.

