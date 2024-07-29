Зазначається, що після тривалого періоду зниження цін кавуни почали дорожчати.

У кінці липня ціни в Україні на деякі овочі та фрукти пішли вгору. Окремі позиції подорожчали вдвічі.

Аналітики EastFruit зазначили, що вдвічі подорожчала білокачанна капуста. Минулого тижня фермери її продавали по 19-20 гривень за кілограм, а тижнем раніше - 8-10. Підскочила в ціні й картопля - з 8-15 грн/кг до 10-16.

Крім того, подорожчала ріпчаста цибуля - вперше в цьому сезоні. Минулого тижня овочем торгували по 12-13 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були на рівні 10-12. Дефіцит пропозиції тепличного огірка призвів до зростання цін на нього - з 25-30 грн/кг він піднявся до 35-55.

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Водночас впали ціни на моркву - з 18-20 до 12-15 грн/кг, на буряк - з 13-20 до 9-10 грн/кг. Обвалився томат через різке збільшення його на ринку. Так, помідори виробники віддавали по 10-30 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 35-65.

Впали ціни також на баклажани - з 25-30 до 15-18 грн/кг, а цукрову кукурудзу віддають по 6-10 гривень, а тижнем раніше - 10-15.

Серед фруктів і ягід неприємно здивував подорожчанням кавун. Його продають уже по 13-10 гривень за кілограм, а тижнем раніше він коштував ще 10-15 грн.

А ось ціни на виноград трохи впали, адже на ринку з'явилися перші українські сорти. Якщо раніше його продавали по 160-230 гривень за кілограм, то тепер він подешевшав до 150-220 гривень. Варто зазначити, що на ринку деякі продавці ставлять ціни на рівні 120 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - думка експертів

Експерти вважають, що подорожчання палива у зв'язку з підвищенням акцизів призведе до підвищення цін на всі товари без винятку, оскільки паливні витрати закладені в собівартість усіх виробництв. Особливо сильно це проявляється в умовах масових відключень світла.

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