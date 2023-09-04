Вершкове масло може здорожчати через збільшення внутрішнього попиту.

Восени на українському ринку можливе подорожчання вершкового масла, попри те, що українські виробники вважають експорт масла невигідним за виключенням продажу невеликих партій за високою ціною в Азербайджан, Молдову чи Казахстан.

Як повідомляють експерти аналітичної платформи "Інфрагро", причиною зростання цін є збільшення внутрішнього попиту. За їхніми словами, виробництво масла в поточному році зросло, а експорт був вищим тільки в першому півріччі, в цілому по року він буде меншим.

Експерти підкреслили, що поставки масла в ЄС так і не розпочались. Проте не виключена можливість його імпорту з цього регіону в міжсезоння 2023-2024.

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"Восени можливе подальше подорожчання масла в Україні. Проте не виключено, що і на світових ринках ціни на масло також можуть зрости. За таких умов подорожчання українського масла може бути ще більш суттєвим", – прогнозують аналітики.

Український ринок вершкового масла

У січні 2023 року вартість пачки масла вагою 180-200г становила близько 62 грн. В червні середня вартість пачки масла становила 65 грн.

У другій половині липня 2023 року експерти прогнозували, що кардинальних цінових змін на українському ринку вершкового масла очікувати не варто.

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