Восени на українському ринку можливе подорожчання вершкового масла, попри те, що українські виробники вважають експорт масла невигідним за виключенням продажу невеликих партій за високою ціною в Азербайджан, Молдову чи Казахстан.
Як повідомляють експерти аналітичної платформи "Інфрагро", причиною зростання цін є збільшення внутрішнього попиту. За їхніми словами, виробництво масла в поточному році зросло, а експорт був вищим тільки в першому півріччі, в цілому по року він буде меншим.
Експерти підкреслили, що поставки масла в ЄС так і не розпочались. Проте не виключена можливість його імпорту з цього регіону в міжсезоння 2023-2024.
"Восени можливе подальше подорожчання масла в Україні. Проте не виключено, що і на світових ринках ціни на масло також можуть зрости. За таких умов подорожчання українського масла може бути ще більш суттєвим", – прогнозують аналітики.
Український ринок вершкового масла
У січні 2023 року вартість пачки масла вагою 180-200г становила близько 62 грн. В червні середня вартість пачки масла становила 65 грн.
У другій половині липня 2023 року експерти прогнозували, що кардинальних цінових змін на українському ринку вершкового масла очікувати не варто.