У грудні вартість яєць на полицях магазинів досягла 30 грн за десяток.

Високі ціни на курячі яйця, які спостерігалися в грудні 2020 року через подорожчання кормової сировини, залишаться на тому ж рівні або навіть зростуть на початку 2021 року.

Про це повідомили в Асоціації тваринників України.

Читайте такожУкраїна скорочує сільгоспвиробництво

Згідно з повідомленням, зростання цін на зернові культури стало причиною подорожчання комбікормів, які займають левову частку собівартості виробництва яєць. У зв'язку з цим деякі виробники «бояться, що не вистачить корму» і скорочують поголів'я птиці.

Зазначається, що на кінець грудня 2020 року собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 грн/10 шт., а кінцева ціна на полицях споживачів - від 30 грн/10 шт.

"Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а ось ціна на яйця, скоріш за все, збільшиться у зв'язку з поступовим скороченням поголів'я птиці та продовженням зростання цін на ринку сировини», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, виробництво яєць в Україні в січні-листопаді 2020 року зменшилося на 2,2% - до 15,163 млрд штук.

Прогноз

2 грудня 2020 року експерти прогнозували, що введення в Україні повного локдауну може спровокувати зміну цінової політики на певні групи товарів. На думку експертів, скорочення попиту може призвести до зменшення цін на одяг, а ось продукти будуть дорожчати незалежно від введення обмежень.

Станом на 14 грудня 2020 року в Україні подорожчала майже вся продукція тваринництва. Яйця подорожчали на 14%, вершкове масло - на 11%, молоко - на 10%.

28 грудня гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Руслан Сластьон заявив про те, що в Україні після Нового року можуть знову почати зростатимуть ціни на хліб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна