Росія знищує логістику: міністр розповів, що чекає українців на полицях магазинів

Атаки Росії також змусили Україну на пів року відкласти введення закону, що захищає покупців.

Щотижневий моніторинг Міністерства аграрної політики цін на базові харчові продукти не підтверджує наявність великих накруток з боку торговельних мереж. У зв'язку з цим уряд не планує вводити додаткові заходи регулювання цін в магазинах, повідомив на брифінгу голова Мінагро Тарас Висоцький.

"Ми робимо стійкий аналіз – порівняння тиждень до тижня, місяць до місяця. Наразі немає підстав говорити про додаткові заходи регулювання, щоб вплинути на цінову ситуацію", – каже міністр.

Він нагадав, що продовольчих товарів в Україні достатньо, і асортимент на полицях магазинів може бути обмеженим лише через логістичні проблеми.

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"Показники по врожайності та врожаю є позитивними. Фактично, як ми раніше і повідомляли, виробництва абсолютно достатньо для забезпечення внутрішнього споживання", – запевняє Висоцький.

Урядовець також зазначив, що атаки російських окупантів на торговельні мережі змусили Україну на пів року відкласти введення постанови, що захищає покупців. Йдеться про обов’язкове маркування харчових продуктів і кормів, яке мало набути чинності з 1 жовтня.

"Ми отримали багато звернень – як від постачальників продукції, так і від виробників – що у зв'язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко наносити відповідне маркування державною мовою. Знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція, яку треба набагато швидше поставляти. Тому з урахуванням об'єктивних обставин було прийнято рішення про відтермінування до 1 квітня 2027 року, щоб пройти складний осінньо-зимовий період", – пояснює Висоцький.

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Україна мала повернутися до стандартних правил маркування харчових продуктів та кормів з 1 жовтня. Маркування товару від виробника або імпортера мало б обов’язково містити інформацію державною мовою, а вказані на упаковці дані повинні були точно відповідати фактичному складу продукції.

Як свідчать результати перевірки експерта Максима Несміянова, з п’яти магазинів різних торговельних мереж в Києві в одному була зафіксована жорстка нестача товарів. Експерт прогнозує, що продукти здорожчають більше, ніж на 10%, вже найближчим часом. Несміянов попереджає, що за умов посилення обстрілів можуть активізуватися фальсифікатори, які підробляють товари.

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