Цього сезону Україна може стати нетто-експортером з постачань ріпчастої цибулі.

Експорт ріпчастої цибулі з України сягнув рекордних показників за останні 5 років.

Читайте такожУкраїна оновила рекорд з експорту соняшникової оліїПро це повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що водночас ціни на продукцію всередині країни залишаються досить низькими.

"Вартість залежить від якості цибулі. Зокрема кілограм овочу на ринку в середньому коштує близько трьох гривень", - йдеться у повідомленні.

Експерти прогнозують, що цього сезону Україна не просто не втратить своїх позицій, а може стати нетто-експортером з постачань ріпчастої цибулі.

Що цьому передувало

Ще наприкінці минулого року експерти пов'язували негативний ціновий тренд в сегменті цибулі з ослабленням торгової активності на ринку.

Пропозиція була великою, причому, в першу чергу, фермери збували цибулю ранніх і середніх сортів, яка не придатна для тривалого зберігання.

У жовтні ціна ріпчастої цибулі сьогодні становила 2,50-4 гривні/кілограм, що в середньому на 13% дешевше, ніж у вересні.

На сьогодні ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 32% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

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Автор: УНІАН