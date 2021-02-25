В Україні рекордно зріс експорт цибулі через низькі ціни на овоч / REUTERS
Експорт ріпчастої цибулі з України сягнув рекордних показників за останні 5 років.
Читайте такожУкраїна оновила рекорд з експорту соняшникової оліїПро це повідомляє ТСН.ua.
Зазначається, що водночас ціни на продукцію всередині країни залишаються досить низькими.
"Вартість залежить від якості цибулі. Зокрема кілограм овочу на ринку в середньому коштує близько трьох гривень", - йдеться у повідомленні.
Експерти прогнозують, що цього сезону Україна не просто не втратить своїх позицій, а може стати нетто-експортером з постачань ріпчастої цибулі.
Що цьому передувало
- Ще наприкінці минулого року експерти пов'язували негативний ціновий тренд в сегменті цибулі з ослабленням торгової активності на ринку.
- Пропозиція була великою, причому, в першу чергу, фермери збували цибулю ранніх і середніх сортів, яка не придатна для тривалого зберігання.
- У жовтні ціна ріпчастої цибулі сьогодні становила 2,50-4 гривні/кілограм, що в середньому на 13% дешевше, ніж у вересні.
- На сьогодні ріпчаста цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 32% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
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