Ціни будуть на рівні 2019 року - близько 6-7 грн/кг.

Цього року експерти очікують "аномально високого" врожаю яблук в Україні і Європі, що може спричинити за собою обвал цін на них.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

"Через аномально високий урожай в Україні та Європі, а також складнощі з їх експортом в Азію, садівникам в Україні доведеться продавати яблука за цінами 2019 року, коли середня ціна за сезон була близько 6-7 грн/кг", – йдеться в повідомленні.

При цьому до кінця сезону 2019 року виробники продавали останні партії за значно вищою ціною – 20-35 грн/кг.

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Відзначається, що українським фермерам цього року буде важко заробити через високий урожай і низький попит на яблука. До того ж, в ЄС ще залишилися запаси попереднього врожаю яблук, а при низькому попиті їх вартість буде нижче.

Крім того, на даний момент у виробників виникли проблеми з морською логістикою – не вистачає контейнерів для експорту, і цей вид перевезень став значно дорожче, ніж зазвичай. Сухопутним шляхом поставляти яблука є можливість тільки в Європу, де зараз своє різке зростання виробництва.

Також значне зростання виробництва яблук очікують у Польщі, яка є головним постачальником цих фруктів в Україну.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на третину зросли ціни на дині. У розпал сезону ця баштанна культура в середньому коштує 11 грн за кілограм.

Автор: Ганна Нагорна