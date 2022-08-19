Кораблі безпечно прибули у їхні кінцеві пункти призначення.

Вже 10 кораблів з українською агропромисловою продукцією прибули у місця призначення.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мікроблозі Twitter.

"Перші 10 кораблів з України, які перевозять агропромислову продукцію, тепер безпечно прибули у їхні кінцеві пункти призначення. Це хороший початок. Багато інших мають прослідувати", - заявила президент ЄК.

За її словами, морські шляхи повинні залишатися відкритими для того, аби експортоване українське продовольство було доставлене туди, де його потребують.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

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