В МЗС назвали заборону безпідставною.

В Міністерстві закордонних справ України закликають Словаччину, Польщу, Румунію та Угорщину з 15 вересня відновити імпорт українських зернових, бо підстав продовжувати заборону на українську продукцію немає.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook. "Завтра, 15 вересня, спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до ЄС. Підстав продовжувати це рішення немає", - наголосив Ніколенко.

У цьому зв'язку, речник назвав, п’ять основних причин, що свідчать про відсутность цих підстав. Зокрема, по-перше, Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн.

Відео дня

Також, по-друге, експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку. "Незважаючи на заборону Єврокомісії та тривалу відсутність імпорту українських зернових, проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані. Необхідно, аби, насамперед, їхні уряди знайшли національні рішення, і точно не за рахунок обмежень для України. Для цього Брюссель має низку інструментів підтримки", - наголосив Ніколенко.

Крім того, по-третє, сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів.

По-четверте, як наголосив речник, штучне обмеження українського експорту грає на руку РФ, яка є конкурентом України на світових ринках зерна. "Для неї заборон на ринку ЄС немає. Скорочення поставок українського зерна означає можливість для Росії заробляти більше грошей на війну проти України", - підкреслив Ніколенко.

Водночас, по-п'яте, заборона на імпорт в принципі протиправна. "Вона порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи і норми Єдиного ринку ЄС", - додав Ніколенко.

Окрім того, як сказано у заяві на сайті МЗС, Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію. Зокремк, такий крок дозволить припинити порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципів і норм Єдиного ринку ЄС.

Разом з тим, для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи. Зокрема, сторони досягли домовленостей про збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг врожаю, обсягів зберігання зернових та торговельних потоків на кордоні. У контексті вироблення довгострокових рішень сторони також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС.

В МЗС закликають інші сусідні з Україною держави-члени ЄС наслідувати прикладу Болгарії щодо відновлення імпорту українських зернових.

"Переконані, що будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського Союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства", - наголошується у заяві.

Заборона на експорт українських зернових

Нагадаємо, навесні Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна. Вже влітку Єврокомісія подовжила дію цієї заборони до 15 вересня.

Днями міністр сільського господарства Угорщини заявив, що вони мають намір подовжити цю заборону, навіть якщо Європейська комісія тепер не ухвалить такого рішення.

Сьогодні стало відомо, що Болгарія єдина вирішила зняти заборону на імпорт українського зерна. В країні зазначили, що таке рішення не матиме серйозних наслідків для їхньої економіки.

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща блокуватиме експорт зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: