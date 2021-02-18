Сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 6,7%, а господарства населення - на 4,3%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2021 року скоротилося на 5,7% у порівнянні з першим місяцем минулого року.

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Про це передає Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за січень скоротили виробництво на 6,7%, а господарства населення - на 4,3%.

У Держстаті зазначили, що найбільше скорочення сільгоспвиробництва відбулося в Київській (на 20,8%), Миколаївській (15,4%) і Херсонській (15%) областях. При цьому показники зросли в Дніпропетровській і Тернопільській областях – більш ніж на 15%.

Що цьому передувало

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2% (до 9,25 мільйона тонн), яєць – на 2,9% (до 16,194 мільярда штук), м'яса – на 1,1% (до 3,45 мільйона тонн).

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Автор: Ганна Нагорна