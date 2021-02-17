Зниження ПДВ на молочну сировину в Україні може призвести до подорожчання молочних продуктів.

Зниження ставки податку на додану вартість з 20% до 14% на молочну сировину в Україні, що передбачено прийнятим Верховною Радою законом, може призвести до подорожчання молочних продуктів.

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Таку думку висловив кандидат економічних наук, експерт Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", Леонід Тулуш.

Він зазначив, що, оскільки ПДВ є ціноутворюючим фактором, його зниження вплине на вартість поставок молока з урахуванням даного податку.

"Для того, щоб рішення про зміну ставки ПДВ було економічно нейтральним, необхідно, щоб закупівельна ціна молока без урахування ПДВ залишилася незмінною. Тобто, якщо раніше молоко закуповувалося за ціною 12,60 гривні, в т.ч. податок - 2,10 гривні, чиста ціна - 10,50 гривні, то тепер закупівельна ціна з ПДВ повинна знизитися на частку податку, а саме на 5% - до 11,97 гривні, в т. ч. податок - 1,47 гривні, чиста ціна - 10,50 гривні", - пояснив учений.

При цьому наголошується, що зараз в українських виробників є проблеми з наповненням переробних потужностей якісним молоком – так, за останні 4 роки переробка молока в країні скоротилася на 20% – що навпаки призведе до зростання закупівельних цін на молоко.

"Це поставить підприємства перед вибором - або залишати реалізаційні ціни без змін і поступатися рентабельністю, або підвищувати ціни реалізації молокопродуктів, щоб зберегти базову рентабельність. Останнє цілком логічно - і, відповідно, іншого виходу, ніж зростання цін на молокопродукти для споживачів, не буде", - додав Тулуш.

Що цьому передувало

Верховна Рада в грудні 2020 року підтримала в другому читанні законопроект, що встановлює знижену 14-відсоткову ставку податку на додану вартість (ПДВ) на операції з постачання на митній території України та ввезення в країну окремих видів сільськогосподарської продукції.

Право на знижену процентну ставку ПДВ отримують такі види продукції: Велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк.

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Автор: Ганна Нагорна