Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення ОСГ.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що податок на землю для селян - це благо, а не здирництво.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, коментуючи закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення ОСГ.

Читайте такожНардеп закинув касовий апарат у залу Ради: той пролетів над головами охоронців (відео)"Опозиція критикує і земельну реформу, і податок на поставлений дохід. Їх влаштовує ситуація, яка була 29 років, коли 8 млн га оброблялися "вчорну". Дідки отримували прибуток, а держава і місцеве самоврядування - жодної копійки. І ці одноосібники (власники землі - УНІАН) були в рабстві у цих ділків", - зазначив Гетманцев.

"Про що йдеться? Йдеться про те, що ти можеш обробляти свою землю. Але вийди з тіні, зареєструйся й отримай від держави по 5 тис грн на кожен гектар, на корову, по 36 тис додаткових дотацій, і також держава за тебе сплатить ЄСВ. Про це ми говоримо, щоб ОСГ-бізнес став цивілізованим", - підкреслив голова комітету.

Нагадаємо, раніше сьогодні Гетманцев розповів важливі деталі майбутньої "великої податкової реформи", яку планують почати обговорювати у 2022 році.

За словами депутата, планується, що майбутня податкова реформа буде зосереджена на прямих податках та стосуватиметься як представників бізнесу, так і звичайних громадян.

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Автор: Дмитро Хилюк