Все через те, що раніше частину гречаної крупи Україна купувала у РФ.

В Україні очікуються дефіцит та подорожчання гречки. Популярна крупа може коштувати до 90 гривень за кілограм.

Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Аграрії вже сіють зернові культури. На Київщині посівна йде за планом. Аграрії будуть вирощувати ті крупи, які найбільше потрібні в Україні.

"Наразі більше попиту на гречку, кукурудзу, сою, тому що ці культури мають внутрішній високий попит", - розповіла Олена Костенко, заступниця директора з питань селекції інституту землеробства.

Ситуація з гречкою доволі непроста. Дефіцит соціальної крупи вже відчувається. Вся річ у тому, що Україна наполовину залежна від імпорту гречки, а що ще гірше - залежна від імпорту з РФ. Кожного року українці споживають 140 тисяч тонн популярної крупи, самі ми вирощуємо лише половину. Решта гречки має російське походження. Країна-агресор перевозила крупу до Казахстану, там змінювала бірку й продавала Україні гречку.

Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки розповів, що через експансію нашим фермерам стало не вигідно сіяти гречку. Тому нині аграрії зіткнулися з проблемами.

"Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречки. Ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе, через певний час, за тиждень-другий, до різкого здорожчання. Ми прогнозуємо, що вона коштуватиме на менш як 80-90 гривень, в залежності від регіону, за кілограм крупи", - зазначив він.

Зараз ситуацію може врятувати Канада. Ця країна надасть українським аграріям 140 тонн насіння гречки. Ним зможуть засіяти поля фермери з деокупованих територій, де ще не встигли посіяти ранні культури.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кабміні сказали, скільки власного зерна вистачить Україні у 2022 році.

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