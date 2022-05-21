У Міністерстві впевнені, що український молочний сектор здатний забезпечити внутрішній попит і одночасно експорт молочної продукції.

Україна не обмежуватиме експорт молочної продукції в умовах воєнного стану.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, Про це заявив перший заступник міністра АПК Тарас Висоцький під час експертної дискусії.

Він зазначив, що уряд не обмежував експорт молочної продукції, в той час як для інших категорій товарів введена заборона на вивезення або залишена необхідність ліцензування.

"У міністерства є впевненість, що молочний сектор може бути профіцитним – він здатний забезпечити внутрішній попит і одночасно експорт молочної продукції. Тому виробники можуть спокійно планувати свою експортну діяльність в довгостроковій перспективі", - підкреслив Висоцький.

Своєю чергою заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко підкреслила, що з боку ЄС залишився високий рівень довіри до продуктів з України.

"Підтвердженням цього є те, що навіть під час війни ще три нових молочних підприємства включені до переліку експортерів харчових продуктів до країн - членів ЄС", - зазначила Шевченко.

Ситуація з молоком:

Станом на початок травня близько 70% вітчизняних молокопереробних підприємств налагодили своє виробництво і налаштували схеми продажів.