В Україні перепишуть ціни на найважливіший продукт: нардеп розкрив, до чого готуватися

Деякі інші базові продукти харчування можуть подешевшати.

Протягом літа ціни на хліб в Україні зростуть на 15-20% через здорожчання енергоносіїв та добрив в світі та збільшення витрат аграріїв. Про це в етері "Новини.live" розповів член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, народний депутат Дмитро Солончук.

"Хліб в будь-якому випадку підніметься на 15%. Через енергоносії, через здорожчання пшениці – на 15-20%", – каже нардеп.

Щодо вартості курячого м’яса, то вона може як зрости, так і знизитися, в залежності від активності експортерів. Солончук називає коридор для цінових коливань на курятину в 15 гривень.

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"Я думаю, що по курятині орієнтовно будуть вгору-вниз варіюватися ціни на рівні 15 гривень. Це все залежить від того, що з експортом. Якщо експорт нормально їде, ніяких блокувань немає – ціна стабілізується, трішки піднімається. Якщо якісь питання з експортом, то перенасичується внутрішній ринок і ціна падає", – повідомляє він.

А от вартість молочки в магазинах депутат вважає завищеною і пов’язує цей факт з націнками торговельних мереж.

"З молочною продукцією така неординардна ситуація. На полицях магазинів вона здорожчала, а у фермерів закупівельна ціна на молоко впала з 22 до 16,5 гривні. Все, що виставляє ритейл для постачальників – все в купі займає 50%", – вважає Солончук.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига Цьогоріч вважає, що українські фермери зберуть достатньо картоплі для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Ціна картоплі втримається на минулорічному рівні.

Тим часом, в Херсонській області активно висаджують баштанні – посіяно вже понад тисячу гектарів кавунів та чотириста динь. У зв’язку з затримкою через погодні умови, перший врожай кавунів очікують не раніше середини липня.

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