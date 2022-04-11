Експорт зазначеної продукції тепер підлягає ліцензуванню.

Кабінет Міністрів України скасував заборону на експорт деяких видів тваринницької продукції.

Відповідну постанову було схвалено 9 квітня і опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з документом, скасовуються нульові квоти на експорт з України:

живої великої рогатої худоби;

м'яса великої рогатої худоби замороженого;

м'яса і їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених;

їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів великої рогатої худоби.

Разом з тим, експорт зазначеної продукції тепер підлягає ліцензуванню.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Україна призупинила експорт низки соціально важливих продуктів: м'ясо, жито, овес, гречка, цукор, пшоно, харчова сіль.

На ще п'ять позицій дозвіл на експорт видаватиме Міністерство економіки. Це пшениця, кукурудза, м'ясо птиці, курячі яйця, масло.

Раніше Держпродспоживслужба ввела щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари. Йдеться про близько 30 видів продукції.

У відомстві закликають продавців не допускати необґрунтованого підвищення цін на ці товари в період воєнного стану в країні.

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