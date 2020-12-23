Відповідний проект закону буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується ввести штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

Потрібне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожВ Євросоюзі дозволили використання п'яти ГМО-культур

"Проектом закону передбачено: запровадити штрафні санкції за порушення правил біологічної та генетичної безпеки сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, установах та організаціях агропромислового комплексу", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Як зазначено в проекті закону, штраф для громадян становитиме від 3400 до 8500 грн, для посадових осіб – 5100-8500 грн.

Законопроект буде переданий на голосування до Верховної Ради. Прогнозується, що прийняття закону матиме позитивний вплив на захист прав споживачів, а також власників прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Хронологія подій

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна