В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: які зараз ціни на овочі

Серед фруктів знизилася вартість полуниці та черешні.

Молода картопля в Україні за тиждень здешевшала майже на третину – з 50-80 до 35-65 грн/кг. При цьому минулорічна картопля дещо подорожчала – з 12-16 до 13-16 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Сильно просіли ціни і на помідори та огірки. Томати здешевшали з 90-135 до 70-100 грн/кг, а огірки – з 35-65 до 25-40 грн/кг. Розширився діапазон цін на солодкий перець – з 130-170 до 125-170 грн/кг.

Вартість свіжої городини в Україні загалом знижується. Молода білокачанна капуста подешевшала з 17-20 до 15-18 грн/кг. Розкид цін на молодий буряк збільшився до 30-40 грн/кг, з’явилися пропозиції як більш дешевші, так і більш дорожчі, ніж минулого тижня – тоді овоч відпускали по 33-35 грн/кг.

Відео дня

За тиждень також суттєво подешевшали редиска – з 40-45 до 20-40 грн/кг та зелений горошок – з 70-90 до 50-70 грн/кг.

Найбільші зміни у фруктово-ягідному сегменті стосуються полуниці та черешні – обидві ягоди здешевшали майже вдвічі. Полуницю продають в межах 70-120 проти 120-190 грн/кг тижнем раніше, а черешню – по 70-110 проти 130-220 грн/кг раніше.

Врожай в Україні – головні прогнози

В Херсонській області вже понад 1000 гектарів засадили кавунами та 400 – динями. У зв’язку з погодними умовами, які затримали дозрівання культур, перший врожай кавунів очікують не раніше середини липня.

При цьому директор Інституту картоплярства Микола Фурдига вважає, що українцям має вистачити картоплі в цьому сезоні, а вартість овочу залишиться на минулорічному рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: