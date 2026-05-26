Якісної картоплі не вистачає: ціни на 'старий' овоч пішли вгору

Попит в даному сегменті залишається високим.

В Україні зростають ціни на картоплю минулорічного врожаю. Гуртові партії відпускають в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Залежно від якості, сорту та обсягу партії, картоплю продають в межах 6–12 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Ціни на торішню картоплю в Україні зростають ще з початку минулого тижня, що пов’язане із сезонним скороченням пропозиції за умов стабільного попиту. Разом з тим, закупівельники скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дозволяє формувати достатні обсяги товарних партій.

Поки що стара картопля в Україні коштує майже на 60% дешевше, ніж рік тому. Проте аналітики прогнозують подальше здорожчання овочу, оскільки частка некондиційної картоплі цього сезону залишається досить високою, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Varus картоплю вагову пропонують до продажу за 13,9 грн/кг.

Картопля Сорая біла в "Сільпо" коштує 21,20 гривні за кілограм.

В АТБ картоплю продають по 12,49 грн/кг.

