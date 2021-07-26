За словами експерта з 20,9 млн тонн соняшникової олії на міжнародному ринку приблизно 6,7 млн тонн в маркетинговому році 2019/2020 припало на Україну.

Україна є одним з основних світових виробників рослинної олії, проте в Україні ціни на соняшникову олію вітчизняного виробництва в два рази вище, ніж в інших країнах.

Про це в соцмережі Facebook повідомив економіст Олексій Кущ.

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"Соціальні мережі в Україні нарешті побачили те, про що ми пишемо вже кілька місяців: дивовижну різницю між цінами на соняшникову олію в зарубіжних супермаркетах і українських", - написав економіст.

За словами експерта з 20,9 млн тонн соняшникової олії на міжнародному ринку приблизно 6,7 млн тонн в маркетинговому році 2019/2020 припало на Україну.

"Наша країна - номер один серед світових виробників, хоча нам на п'яти й наступає РФ (частка росіян - 5,8 млн тонн). Сумарно на дві зазначені країни припадає майже 60% світового ринку. При цьому обсяги переробки в Україні істотно перевищують внутрішні потреби: із зазначених 6,7 млн тонн самі українці в кращому випадку споживають за рік лише 0,4 млн", - зазначив експерт.

За словами економіста, зараз за умовний літр соняшникової олії у великому опті на експорт можна отримати приблизно один долар за літр (тобто 27-28 грн), а при продажу на внутрішньому ринку в роздріб – цілих два долари (більше ніж 50 грн за літр).

"Існують закони ринку, коли роздріб завжди дорожче оптової партії як за рахунок фактора обсягу продажів, так і через вартість упаковки та дистрибуції. Але це не може пояснити різницю в ціні у два рази, мають бути системні фактори, які й формують зазначений вище люз", - зазначив експерт.

За словами економіста, українські торговельні мережі формують свій профіцит не стільки шляхом зростання обсягів продажів, як за допомогою торгової націнки.

"Пояснюється це низьким платоспроможним попитом населення і фактором так званих "товарів Гіффена". Простими словами, знизивши ціну і торгову маржу до мінімуму, торгові мережі не компенсують втрати зростанням обсягів проданого товару. Тому краще продавати менше, але дорожче: кому треба, той купить навіть переплачуючи. І українці переплачують, купуючи кілька пляшок соняшникової олії на місяць. Фактор "товару Гіффена" означає, що є група соціальних товарів, попит на які зростає при збільшенні ціни, хоч це і звучить, на перший погляд, парадоксально", - зазначив економіст.

За словами експерта, якщо люди очікують зростання цін, вони запасаються навіть за завищеними цінами.

"А великі компанії на ринку цим активно користуються, вступаючи в олігопольну змову для отримання надприбутку при повному потуранні антимонопольного комітету. Але є і стратегічний фактор - податкові стимули", - зазначив економіст.

"На експорті соняшникової олії ми заробляємо мільярди доларів, разом з тим при продажу на зовнішніх ринках насіння отримували б в 3-4 рази менше", - зазначив економіст

За його словами, при різкому зростанні експортних закупівельних цін на насіння соняшнику спрацьовує захисний митний механізм, і експортер віддає державі у вигляді мита 70% зростання ціни, що робить експорт насіння невигідним.

Як зазначив експерт, в Україні системи загороджувальних мит на вивезення сировини немає, тому багато олійноекстракційних заводів в Україні цього року зупинилися на ремонт – саме через дефіцит сировини.

"Схема відшкодування ПДВ за рахунок держави з експорту сировини та напівфабрикатів призводить до того, що ціна на внутрішню партію товару завжди буде вище, ніж на аналогічну експортну (на розмір згаданого ПДВ)", - зазначив економіст.

"Сама ж "скарбничка" податку на додану вартість, з якої й черпають гроші на відшкодування, формується всіма нами – кінцевими споживачами товарів і послуг. Всі ми скидаємося в "общак" під назвою бюджет, контрольований владою, щоб пляшка олії в чеському супермаркеті коштувала в півтора раза дешевше, ніж в українському", - зазначив експерт.

"При цьому ті ж самі українські торговельні мережі, які впарюють нам олію по 50 грн, на схемах з "нетиповим експортом" олії і насіння мінімізують своє оподаткування на мільярди гривень на рік", - зазначив економіст.

Ціни на олію в Україні

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

Українська олія в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - порівняно з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко