Зростанню цін на українське зерно, зокрема, сприяє подорожчання російських зернових через складнощі з поставками.

Вартість української пшениці на експортному ринку в січні поточного року перевищила шестирічний максимум.

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Про це повідомляють аналітики «АПК-Інформ».

Зокрема, ціни пропозиції на пшеницю з відвантаженням через глибоководні порти України станом на 4 січня досягли 268 доларів за тонну, тим самим перевищивши 6-річний максимум в 265 дол./т, який фіксувався на початку січня 2015 року.

"Підтримку цінам надають високий попит імпортерів на тлі наближення обсягів експорту пшениці з України до узгодженого меморандумом граничного значення, а також істотне подорожчання російських зернових і складності з їх відправкою за поточними контрактами через раптові затримки огляду вантажів митною службою на термін до 10 днів при оформленні зерна на залізничну відправку в бік прибалтійських і південних портів", - йдеться в повідомленні.

Також зростанню цін сприяють складності з формуванням партій потрібних обсягів через стримування продажів аграріями і подорожчання зернових на світових майданчиках.

Експорт зернових з України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 млн тонн, а жита – на рівні 16 тис. тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

22 грудня 2020 року в ході наради Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з профільними асоціаціями було прийнято рішення про те, що Україна не вводитиме обмеження на експорт зерна.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, Липень 2020 - Червень 2021) станом на 30 грудня експортувала 25,93 млн тонн зерна, що що на 4,7 млн тонн, або на 16%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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Автор: Ганна Нагорна