Перші партії зараз продаються на 20% дешевше, ніж торік.

Українські фермери почали масовий збір врожаю лохини з відкритого грунту та озвучили ціни на перші партії ягід.

Як повідомляють експерти EastFruit, сезон лохини цього року затримався на два тижні, але почався з більш низьких цін.

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"На поточний момент ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, в супермаркетах України поки продається місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких в роздробі сягає 400-550 грн/кг.

У сегменті фасованих ягід представлена переважно лохина з Нідерландів, ціни досягають 600-700 грн/кг.

Експерти вважають, що виробництво лохини в Україні в цього року помітно збільшиться, оскільки в плодоношення вступають все нові та нові плантації.

Вже зараз оптовики плавно знижують ціни як на місцеву, так і на імпортну лохину. Самі виробники очікують, що ціни на ягоди можуть знизитися вже з наступного тижня, оскільки пропозиція лохини на ринку різко зросте.

Сезон малини в Україні

Сезон малини в Україні у 2021 році почався із запізненням і з цінами у півтора раза вищими за торішні.

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Автор: Ганна Нагорна