Містить незвичний інгредієнт: названо найкращу ковбасу у світі

Рейтинг найкращих ковбас світу очолює португальський продукт – Alheira de Mirandela. Начинка може здатися незвичайною, враховуючи, що крім м'яса всередині ковбаси знаходяться шматочки хліба.

Видання polsatnews пише, що ковбаса Mirandela містить яловичину та свинину разом із жиром, м'ясом птиці, пшеничним хлібом, оливковою олією та салом, а також приправлена сіллю, часником і солодким або гострим перцем.

Друге місце посіла копчена ковбаса, родом із Польщі. За класичним рецептом її готують зі свинини, яку засолюють разом із перцем, цукром, часником і часто з майораном.

Потім м'ясний фарш поміщають у велику оболонку і коптять холодним способом протягом 1–1,5 доби, хоча зараз зазвичай коптять гарячим способом, оскільки це полегшує і прискорює процес приготування ковбаси. Класична версія цієї ковбаси готується зі свинини, але в 1964 році на ринок була випущена версія з додаванням 20% яловичини.

Замикає трійку лідерів іспанська чисторра. Це швидкосолена ковбаса зі свинини. М'ясо іноді змішують з яловичим фаршем. Традиційно ковбасу приправляють часником, сіллю та паприкою, що надає їй характерного червоного кольору.

