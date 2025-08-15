Це не перший випадок суперечки щодо місця походження ковбасок.

Між двома німецькими землями, Баварією та Тюрінгією, виникла суперечка щодо того, хто може претендувати на винахід ковбаси Bratwurst, пише BBC.

Зазначається, що досі таверна Wurstkuchl у Баварії стверджувала, що є "найстарішим кіоском з ковбасками у світі". Вона розташована на Кам'яному мосту в Регенсбурзі на річці Дунай. Вважається, що найдавніше задокументоване свідчення про кухаря або продуктовий кіоск на Кам'яному мосту датується 1378 роком.

Але тепер історики в Ерфурті, столиці федеральної землі Тюрінгія, натрапили на документ 1269 року, в якому згадуються люди, які орендували будівлю з кіоском для смаження м'яса (Brathütte) та жаровнею (Bräter) – більше ніж на 100 років раніше, ніж кіоск з ковбасою в Регенсбурзі.

Відео дня

Зараз історики шукають в Ерфурті місце, де колись стояв кіоск з ковбасками. Жоден ресторан там поки не претендував на звання найстарішої точки з ковбасками.

Раніше в Тюрінгії найдавніша письмова згадка про братвурст датувалася 1404 роком. У ній описувалося, як у місті Арнштадт витрачали "1 грош на оболонки для братвурст".

Тим часом у Регенсбурзі Wurstkuchl продовжує виробляти свої ковбаси. На їхньому сайті йдеться про те, що "багато що залишилося незмінним" з часів Середньовіччя, зокрема відкритий гриль на вугіллі, домашні ковбаски з чистої свинячої шинки, квашена капуста з власного ферментаційного погребу та добре відома гірчиця Wurstkuchl.

У відповідь на повідомлення про попередній кіоск з ковбасками, власниця ресторану Wurstkuchl Александра Майєр заявила німецькому телеканалу BR24, що її це зовсім не турбує.

Вона сказала, що пишається тим, що її родина виготовляє ковбаси, і що люди приходять через якість продукції.

"Я не думаю, що люди скажуть: "Я більше туди не ходжу, бо це лише друга найстаріша точка", - цитує видання Майєр.

Зазначається, що це не перший випадок суперечки щодо ковбасок - баварські міста Регенсбург і Нюрнберг раніше претендували на звання найстарішого ковбасного кіоску. Зрештою, рішення було винесено на користь Регенсбурга.

Німецькі страви – інші новини

Раніше УНІАН писав про легендарний німецький картопляний салат та його рецепти з різних земель Німеччини.

Також ми писали про 15 страв та напоїв, які обовʼязково варто скуштувати під час подорожі до Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: