Між двома німецькими землями, Баварією та Тюрінгією, виникла суперечка щодо того, хто може претендувати на винахід ковбаси Bratwurst, пише BBC.
Зазначається, що досі таверна Wurstkuchl у Баварії стверджувала, що є "найстарішим кіоском з ковбасками у світі". Вона розташована на Кам'яному мосту в Регенсбурзі на річці Дунай. Вважається, що найдавніше задокументоване свідчення про кухаря або продуктовий кіоск на Кам'яному мосту датується 1378 роком.
Але тепер історики в Ерфурті, столиці федеральної землі Тюрінгія, натрапили на документ 1269 року, в якому згадуються люди, які орендували будівлю з кіоском для смаження м'яса (Brathütte) та жаровнею (Bräter) – більше ніж на 100 років раніше, ніж кіоск з ковбасою в Регенсбурзі.
Зараз історики шукають в Ерфурті місце, де колись стояв кіоск з ковбасками. Жоден ресторан там поки не претендував на звання найстарішої точки з ковбасками.
Раніше в Тюрінгії найдавніша письмова згадка про братвурст датувалася 1404 роком. У ній описувалося, як у місті Арнштадт витрачали "1 грош на оболонки для братвурст".
Тим часом у Регенсбурзі Wurstkuchl продовжує виробляти свої ковбаси. На їхньому сайті йдеться про те, що "багато що залишилося незмінним" з часів Середньовіччя, зокрема відкритий гриль на вугіллі, домашні ковбаски з чистої свинячої шинки, квашена капуста з власного ферментаційного погребу та добре відома гірчиця Wurstkuchl.
У відповідь на повідомлення про попередній кіоск з ковбасками, власниця ресторану Wurstkuchl Александра Майєр заявила німецькому телеканалу BR24, що її це зовсім не турбує.
Вона сказала, що пишається тим, що її родина виготовляє ковбаси, і що люди приходять через якість продукції.
"Я не думаю, що люди скажуть: "Я більше туди не ходжу, бо це лише друга найстаріша точка", - цитує видання Майєр.
Зазначається, що це не перший випадок суперечки щодо ковбасок - баварські міста Регенсбург і Нюрнберг раніше претендували на звання найстарішого ковбасного кіоску. Зрештою, рішення було винесено на користь Регенсбурга.
