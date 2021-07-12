На вартість кавунів вплинули несприятливі погодні умови, через які деяким фермерам доводилося повністю пересіювати баштан.

На ринках України вже закінчується сезон черешні і почали з'являтися перші кавуни ранніх сортів. Цього року сезон кавунів розпочався майже на два тижні пізніше, ніж у 2020 році. Крім цього, ціна на баштанні збільшилася майже в три рази.

Про ситуацію з цінами на кавуни повідомили аналітики проекту EastFruit.

Сезон кавунів цього року розпочався майже на два тижні пізніше через несприятливі погодні умови, зазначають експерти. Весняні дощі і град завдали серйозної шкоди врожаю баштанних культур. Деякі фермери були змушені заново пересівати поля.

"На сьогоднішній день реалізацію кавунів ведуть поодинокі виробники з Херсонської області. Ціни на перші партії кавунів озвучуються на рівні 9-12 грн/кг ($0,33-0,44/кг), що в середньому в 2,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", - повідомляють фермери.

Читайте такожЗа кордоном українська олія вдвічі дешевша: скільки коштують продукти в Польщі та Чехії (фото)Висока ціна кавунів-результат обмеженої кількості врожаю. На ринку досить мало аграріїв, які продають ранні кавуни. Наприклад, минулого року в цей період кавуни коштували від 3 до 5 гривень за кілограм, баштанні були представлені у великій кількості, через що ціни активно знижувалися.

Масовий вихід місцевих кавунів на ринок цього року очікується після 20 липня. Якщо говорити про зниження цін на баштанні, то очікувати більш низької вартості на кавуни можна в середині серпня. На цей період припадає пік сезону ґрунтового кавуна.

Однак, як відзначають експерти, цього року не варто розраховувати на велике зниження цін. Кавуни навряд чи істотно подешевшають через те, що аграріям доводилося пересіювати поля, що призвело до збитків.

Раніше УНІАН повідомляв про те, чи варто українцям чекати зниження цін на черешню. Виявилося, що продавці поступатися у вартості не готові, навіть зараз, коли врожаю забагато.

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Автор: Поліна Кузенко